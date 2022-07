Bolsas operam em queda por temores de novos confinamentos na China

As Bolsas europeias operavam em baixa nesta segunda-feira, depois que Hong Kong registrou queda de 3,06%, afetadas pelo aumento dos contágios de covid-19 em várias regiões da China que podem provocar novas restrições sanitárias no país asiático.



A Bolsa de Paris operava em queda de 1,57%, Frankfurt recuava 1,30% e Londres cedia 0,93%.



Na Ásia, a Bolsa de Hong Kong encerrou a sessão em baixa de 2,77%, em um contexto de temores dos investidores com possíves confinamentos em Xangai para controlar o novo surto de covid na China.



Na China continental, as Bolsas também fecharam com resultados negativos: Xangai perdeu 1,27% e o mercado de Shenzhen, o segundo maior do país, 1,47%.



Macau iniciou nesta segunda-feira o primeiro confinamento desde o início da pandemia, para controlar a onda de coronavírus mais grave registrada no território até o momento, e Hong Kong afirmou que está considerando adotar o sistema de controle sanitário da China continental.