Partido de Shizo Abe vence pleito para o Senado japonês

Japoneses foram às urnas ontem com participação de pelo menos 52% dos eleitores na escolha dos parlamentares (foto: Kazuhiro NOGI/AFP)





A coalizão que governa o Japão é apontada como a grande vencedora nas eleições para o Senado de ontem, dois dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe durante um evento de campanha. O Partido Liberal Democrata (PLD), que governa o país e ao qual Abe pertencia, e seu aliado (o partido Komeito) devem obter entre 70 e 83 das 125 cadeiras da Câmara Alta, de acordo com uma projeção do canal estatal NHK. Mesmo antes do assassinato que chocou o país, o PLD e Komeito avançavam para fortalecer sua maioria.





Admitindo a derrota, Kenta Izumi, líder do opositor Partido Democrático Constitucional, que deve perder vários assentos, disse que estava claro que “os eleitores não queriam mudar”, segundo a Kyodo News. A taxa de participação nas eleições foi de 52%, segundo os últimos dados disponíveis na manhã de segunda-feira no Japão. "Acho importante que as eleições tenham sido realizadas normalmente", disse o atual primeiro-ministro Fumio Kishida, acrescentando que vai focar seu mandato na COVID, na Ucrânia e na inflação.





O assassinato do ex-premiê na sexta-feira ofuscou a votação, mas o chefe de Governo e sucessor de Abe, Fumio Kishida, insistiu que o choque provocado pelo crime não vai interromper o processo democrático. Kishida, de 64 anos, mantém uma sólida maioria parlamentar ao lado do grande aliado do PLD na coalizão de governo, o Komeito. O primeiro-ministro, no entanto, enfrentará obstáculos políticos importantes, como a inflação e a escassez de energia.





O corpo de Abe chegou a Tóquio no sábado procedente da região oeste do país, onde ele foi baleado na sexta-feira. O assassinato provocou um grande choque no país e na comunidade internacional, que expressou condolências e condenações ao crime, incluindo países com os quais Abe teve relações tensas, como China e Coreia do Sul.





O homem acusado pelo assassinato, Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi detido e afirmou aos investigadores que atacou Abe porque acreditava que o político era vinculado a uma organização que não foi identificada. A imprensa japonesa descreveu a entidade mencionada como uma organização religiosa e afirmou que a família de Yamagami sofreu problemas financeiros em consequências das doações de sua mãe para o grupo. De acordo com vários relatos, o suspeito visitou a região de Okayama na quinta-feira, com a intenção de assassinar Abe em outro ato, mas desistiu porque os participantes eram obrigados a registrar a presença com nomes e endereços.





Remorso

Abe pronunciava um discurso de campanha na região de Nara (oeste do Japão) para apoiar um candidato do PLD quando Yamagami abriu fogo. Depois de ser atingido por dois tiros no pescoço, Abe foi declarado morto poucas horas depois, apesar dos esforços de uma equipe de 20 médicos. Após o assassinato de Abe a segurança foi reforçada para os eventos com o primeiro-ministro Kishida.





O Japão é um país com poucos crimes violentos e tem leis rígidas sobre o porte de armas e, por consequência, a segurança nos atos de campanha não é tão severa. Takao Sueki, de 79 anos, disse que compareceu às urnas com a instabilidade internacional em mente, incluindo a invasão russa contra a Ucrânia. “Ao observa a situação do mundo, penso como o Japão vai administrar o cenário”, disse.





Velório

O gabinete de Abe informou que um velório acontecerá hoje à noite. Na terça-feira, apenas a família e amigos próximos comparecerão a um funeral simples. A imprensa japonesa informou que os dois eventos devem acontecer ni Templo Zojoji, em Tóquio. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, que está na Ásia, visitará o Japão na segunda-feira para expressar pêsames.





Disputa cresce na Inglaterra

A corrida para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro britânico somou nove candidatos ontem. A disputa se concentra na gestão fiscal, na qual muitos candidatos tentam se distanciar do ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, um dos favoritos. A última deputada a anunciar sua candidatura foi Penny Mordaunt, a secretária de Estado do Comércio Internacional de 49 anos, a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra da Defesa em 2019.





Esta ex-reservista da Marinha anunciou ontem que se lança à competição afirmando a necessidade do debate público “focar menos no capitão” e mais no “navio”. Essa vontade deriva da sucessão interminável de escândalos que afetaram o governo Johnson, que, pressionado, não teve outra opção senão renunciar, após uma avalanche de demissões de altos funcionários do gabinete.





Na noite de sábado, os ex-ministros Sajid Javid e Jeremy Hunt anunciaram suas aspirações à Downing Street no conservador Sunday Telegraph. Ambos insistiram na necessidade de cortar impostos, na tentativa de se distanciar da linha defendida por Sunak como ministro da Fazenda, que buscava a limpeza das contas públicas, em um país que vive uma inflação inédita em 40 anos.





“Sem corte de impostos não teremos crescimento", declarou Javid à BBC neste domingo. O ex-ministro da Saúde anunciou sua renúncia na terça-feira iniciando uma série de dezenas de demissões que culminaram com um golpe fatal contra Johnson. Javid renunciou nove minutos antes de Sunak, mas diz que não foi um ato combinado entre os dois. Por sua posição preponderante, o ex-ministro da Fazenda é alvo de críticas de setores leais a Johnson e de seus adversários, já que não alertou o primeiro-ministro sobre seus planos de deixar o gabinete.