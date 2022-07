Chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, anuncia candidatura para suceder Johnson

A chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, anunciou neste domingo (10) sua candidatura para suceder Boris Johnson, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro na última semana após uma série de escândalos.



"Lutarei nesta eleição como conservadora e governarei como conservadora", disse a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, de 46 anos, ao jornal Daily Telegraph.



Truss, uma das favoritas, se une a outros dez candidatos na disputa pela liderança do Partido Conservador - o partido com maioria na Câmara dos Comuns - e, portanto, de Downing Street.



Após seu anúncio, o deputado Rehman Chishti também se apresentou como candidato.



Johnson deixou o cargo de líder do Partido Conservador na quinta-feira, mas permanecerá como primeiro-ministro até que seu sucessor seja escolhido.