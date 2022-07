A origem da tempestade política no Sri Lanka

A crise econômica que afeta o Sri Lanka há alguns meses provocou um movimento de protesto sem precedentes desde a independência da ilha em 1948, que teve como ponto máximo no sábado (9) a invasão da residência oficial e a promessa de renúncia do do presidente Gotabaya Rajapaksa.



- Quem são os irmãos Rajapaksa? -



Presidente desde 2019, Gotabaya Rajapaksa (73 anos) integra o clã que governa a vida política cingalesa há várias décadas.



O líder do clã, seu irmão Mahinda (76 anos), foi presidente do país de 2005 a 2015. Uma década em que a dívida do país com a China aumentou com projetos faraônicos de infraestruturas e suspeitas de corrupção.



Mahinda tem o respeito da maioria étnica cingalesa, depois de ter derrotado em 2009 a guerrilha dos Tigres tâmeis, o que acabou com 37 anos de guerra civil. Seu irmão, apelidado de "Terminator" (referência ao filme "O Exterminador do Futuro"), era seu braço direito, secretário do ministério da Defesa e à frente das Forças Armadas e da polícia.



Quando chegou sua vez de ocupar o poder, Gotabaya nomeou o irmão como primeiro-ministro, mas Mahinda se viu obrigado a renunciar em maio, depois que os violentos confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes deixaram nove mortos.



- Qual a origem da crise econômica? -



O vital setor do turismo foi duplamente afetado, pelos atentados extremistas de abril de 2019 contra hotéis e igrejas (que deixaram 279 mortos, incluindo 45 estrangeiros) e pela pandemia de coronavírus.



Além disso, após sua chegada à presidência, os significativos cortes de impostos de Gotabaya esvaziaram os cofres públicos, o que deixou o país sem divisas para importar de alimentos a combustíveis.



Apesar de ter recebido ajuda da Índia e de outros países em abril de 2022, o país não consegue pagar sua dívida externa.



- Como está a população? -



Os 22 milhões de habitantes da ilha enfrentam há vários meses a escassez de alimentos, remédios, cortes de energia elétrica e a falta de combustíveis.



E a inflação galopante (55% em junho) faz com que os poucos produtos acessíveis tenham preços exorbitantes.



A ONU já alertou que o país corre o risco de sofrer uma grave crise humanitária e 75% da população não se alimenta de maneira suficiente.



- E a situação política? -



Depois de meses de protestos, os manifestantes invadiram em 9 de julho o palácio presidencial. O presidente foi obrigado a fugir e anunciou a intenção de renunciar na próxima semana.



O Parlamento terá então um mês para escolher o sucessor, mas o presidente da Câmara prometeu que a decisão será anunciada até o fim da semana.



Uma promessa que será difícil de cumprir, pois no momento nenhum parlamentar parece ter apoio suficiente para assumir o cargo.



"Caminhamos para um período de perigosa incerteza", declarou à AFP um deputado da minoria tâmil, Dharmalingam Sithadthan.



"Gotabaya teria que ter renunciado de maneira imediata para evitar um vácuo de poder", acrescentou.