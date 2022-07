Rara manifestação na China contra autoridades locais acusadas de 'corrupção'

Clientes prejudicados por bancos em dificuldades financeiras se manifestaram no centro da China neste domingo(10) contra autoridades locais, a quem acusam de conluio e "corrupção", em um raro gesto de desafio ao poder.



Quatro bancos da província de Henan, em dificuldades devido ao ciclo econômico, congelaram saques em meados de abril, o que se tornou uma armadilha para milhares de pequenos poupadores.



Uma situação que deu origem a manifestações espontâneas.



No domingo, centenas de pessoas se manifestaram em frente à sucursal do Banco Central da China, em Zhengzhou, capital da província de Henan, disseram à AFP várias pessoas presentes que quiseram permanecer anônimas.



Fotos de cartazes denunciando "a corrupção e a violência das autoridades de Henan" foram postadas nas redes sociais.



Em alguns vídeos que a AFP não pôde verificar de forma independente, policiais à paisana detêm violentamente vários manifestantes, alguns com ferimentos no rosto.



Há suspeitas de que as autoridades locais tenham bloqueado o passe sanitário de alguns manifestantes para impedir sua movimentação e que haja novas concentrações.



Manifestações na China, um país obcecado pela ordem social, são muito incomuns. No entanto, vários protestos têm ocorrido recentemente, apesar do risco de prisão.