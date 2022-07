Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de disparos com lança foguetes

A Coreia do Norte teria executado múltiplos disparos com lança-foguetes, de acordo com a Coreia do Sul, a mais recente de uma série de provocações do regime Pyongyang na região.



Soldados sul-coreanos detectaram "trajetórias de voo" do que suspeitam que eram disparos de artilharia norte-coreana", afirmou o Estado-Maior Conjunto.



"Nossos soldados detectaram trajetórias de voo que poderiam ser procedentes de lança-foguetes da Coreia do Norte", afirma um comunicado oficial.



"Nossos soldados reforçaram o acompanhamento e a vigilância. E permanecem em estado de prontidão, ao mesmo tempo que aumentam a cooperação com os Estados Unidos", completa o comunicado, sem revelar mais detalhes.



As autoridades sul-coreanas não afirmaram quantas trajetórias foram detectadas.



A Coreia do Norte executou desde o início do ano vários testes com mísseis que violaram as sanções contra o país, incluindo o lançamento de um míssil intercontinental, o primeiro deste tipo desde 2017.



Autoridades de Washington e Seul também afirmaram que Pyongyang pode ter iniciado a preparação para o sétimo teste nuclear do regime, o que, para o governo dos Estados Unidos, provocaria uma condenação "rápida e contundente".



No mês passado, o ministro da Defesa sul-coreano, Lee Jong-sup, disse que o país reforçaria as capacidades de defesa e sua cooperação de segurança com Washington e Tóquio diante da ameaça nuclear da Coreia do Norte.