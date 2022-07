Situação incerta no Sri Lanka após fuga do presidente por protestos

Os manifestantes que exigem a renúncia do presidente do Sri Lanka se negam a deixar o palácio presidencial neste domingo (10), depois da invasão da residência oficial no sábado, o que obrigou o chefe de Estado a fugir e prometer que deixará o poder durante a semana.



Os acontecimentos dramáticos de sábado foram o ponto máximo de uma onda de protestos no país, que fica na costa sul da Índia e enfrenta uma crise política e econômica sem precedentes, que os manifestantes atribuem ao governo do presidente Gotabaya Rajapaksa.



Centenas de milhares de pessoas se reuniram na capital, Colombo, para exigir que Rajapaksa assuma a responsabilidade pela escassez de remédios, alimentos e combustíveis, cenário que levou um país relativamente próspero ao cenário de caos.



Depois de invadir o palácio presidencial, uma construção do período colonial, a multidão percorreu os ambientes luxuosos, várias pessoas pularam na piscina e vasculharam o guarda-roupa e os pertences de Rajapaksa.



As tropas atiraram para o alto para permitir a fuga do presidente. Rajapaksa embarcou em um navio da Marinha e foi levado para fora da ilha.



O presidente de 73 anos se recusava a deixar o poder, apesar da onda de violência que deixou vários mortos em maio e que motivou a renúncia de seu irmão, Mahinda Rajapaksa, que era o primeiro-ministro do país.



Mas Gotabaya Rajapaksa finalmente jogou a toalha.



No sábado à noite, o presidente do Parlamento anunciou na televisão que, "para garantir uma transição pacífica, o presidente disse que apresentará sua renúncia em 13 de julho".



- EUA cita bloqueio russo de alimentos -



O gabinete de Rajapaksa, localizado à beira-mar, também foi tomado por manifestantes e outro grupo incendiou a residência do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, apesar de ele também ter anunciado sua renúncia.



Imagens publicadas nas redes sociais mostram a multidão aplaudindo o incêndio, que aconteceu pouco depois de um ataque das forças de segurança contra jornalistas.



Antes, a polícia tentou dispersar os manifestantes reunidos no distrito administrativo, o que provocou distúrbios.



O principal hospital de Colombo informou que atendeu 105 feridos no sábado e que 55 permanecem internados no domingo. Entre os pacientes estavam sete jornalistas feridos.



"Uma pessoa permanece em estado muito grave depois de ter sido atingida por um tiro", disse a porta-voz do hospital, Pushpa Soysa, à AFP.



O general general Shavendra Silva, fez um apelo por calma.



"Existe uma oportunidade para resolver a situação de crise de uma forma pacífica e constitucional", afirmou em um discurso exibido na televisão.



Uma fonte do ministério da Defesa afirmou que Rajapaksa deve chegar à base naval de Trincomaleee, noroeste da ilha, durante o domingo.



O governo dos Estados Unidos pediu aos líderes do Sri Lanka que trabalhem "rapidamente" para buscar soluções a longo prazo.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o bloqueio às exportações de grãos da Ucrânia imposto pela Rússia pode ter contribuído para os distúrbios no Sri Lanka e expressou o temor de que isto possa provocar outras crises.



O papa Francisco expressou solidariedade ao povo do Sri Lanka. "Uno-me à dor do povo do Sri Lanka, que continua sofrendo os efeitos da instabilidade política e econômica", declarou o pontífice após a bênção do Angelus no Vaticano.



Neste domingo persiste a incerteza se alguma figura no Legislativo conseguiria reunir apoio suficiente para suceder Rajapaksa.



"Estamos nos aproximando de uma incerteza que é perigosa", disse à AFP o legislador Dharmalingam Sithadthan, membro da minoria tâmil. O político apontou que "Gota", em referência a Gotabaya Rajapaksa "deveria ter renunciado de forma imediata, sem deixar um vácuo de poder.



- País em moratória e população desesperada -



Os manifestantes que permanecem no palácio presidencial afirmaram que não pretendem sair até que Rajapaksa abandone o poder de forma efetiva.



"Nossa luta não acabou", declarou o líder estudantil Lahiru Weerasekara.



O ativista disse que quando atravessaram a última barreira, os manifestantes sabiam que os soldados iam atirar.



"Arriscamos nossas vidas", afirmou. "Nós não vamos desistir de nossa luta até que ele realmente vá embora".



O Sri Lanka enfrenta há vários meses uma escassez de alimentos básicos, cortes de energia elétrica e inflação galopante, depois que o país esgotou as reservas de divisas que são necessárias para as importações.



O governo declarou uma moratória da dívida de 51 bilhões de dólares e busca um empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI).