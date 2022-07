Bombardeio russo contra edifício no leste da Ucrânia deixa 15 mortos

Quinze pessoas morreram e 24 permanecem sob os escombros de um edifício residencial em Chasiv Yar, leste da Ucrânia, atingido por um bombardeio das tropas russas, informaram as autoridades locais.



"Durante as operações de resgate, 15 pessoas foram encontradas mortas no local e cinco pessoas foram resgatadas com vida", segundo o balanço atualizado divulgado pela unidade local do Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia.



As equipes de resgate estão em contato com três pessoas vivas sob os escombros, afirmaram as autoridades.



Algumas horas antes, o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, anunciou um balanço de seis mortos, cinco feridos e 30 pessoas sob os escombros.



O edifício ficou parcialmente destruído e as equipes de emergência trabalham no local.



A região de Donetsk, predominantemente russófona, é o principal objetivo de Moscou na Ucrânia desde que o exército russo conquistou a região de Lugansk após combates violentos nas cidades de Severodonetsk e Lyssychansk.



De acordo com Kyrylenko, 591 civis morreram e 1.548 ficaram feridos na região de Donetsk desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.