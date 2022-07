Urnas abertas para eleições de senadores no Japão após assassinato de Abe

Os japoneses começaram a votar na manhã deste domingo (noite de sábado, 9, no Brasil) nas eleições para a Câmara Alta do Parlamento, que ocorre apenas dois dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe durante um comício de campanha.



A votação deve ampliar a maioria legislativa do governista Partido Liberal Democrático, ao qual pertencia Abe.



As eleições são realizadas à sombra do assassinato, mas o primeiro-ministro Fumio Kishida e outros políticos insistiram que o chocante acontecimento não interromperia o processo eleitoral.



"Nunca devemos permitir que a violência suprima a expressão durante as eleições, que são a base da democracia", disse ele no sábado, em campanha pelo país.



Além disso, Kishida tirou tempo para oferecer condolências na residência da família de Abe em Tóquio, onde o corpo do ex-primeiro-ministro chegou na tarde de sábado, após sair de um hospital no oeste do Japão.



O assassinato, que ocorreu na sexta-feira, chocou tanto o país quanto a comunidade internacional, gerando uma onda de condolências e condenação até mesmo de nações com as quais o belicoso Abe tinha relações às vezes difíceis, como China e Coreia do Sul.



O homem apontado como autor do crime, Tetsuya Yamagami, de 41 anos, está sob custódia e disse aos investigadores que atacou Abe porque acreditava que o político estava ligado a uma organização não identificada.



A imprensa local descreveu a organização como religiosa e afirmou que a família de Yamagami sofreu problemas financeiros como resultado das doações de sua mãe ao grupo.