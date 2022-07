Itália identifica 11ª vítima fatal de colapso de geleira

O número mortes provocadas pelo colapso de parte da geleira de Marmolada, nos Alpes italianos, subiu para 11 neste sábado, o que pode ser o balanço definitivo.



"Podemos confirmar que identificamos todas as vítimas. Chegamos a 11", afirmou o coronel Giampietro Lago, diretor do departamento científico da polícia após identificação por DNA da 11ª vítima fatal.



"No momento, não temos indicações que nos permitam pensar que mais pessoas possam estar envolvidas", disse.



As buscas, no entanto, prosseguiam neste sábado.



"Hoje encontramos material técnico e orgânico. Agora a busca continua com drones e faremos o mesmo amanhã", disse o presidente da província de Trento, Maurizio Fugatti.



Para as autoridades italianas, o aquecimento global e uma onda de altas temperaturas registrada este ano aceleraram o derretimento da geleira. Foi descoberta água acumulada sob o gelo, o que gera temores de que a geleira siga desabando.



O MP de Trento abriu uma investigação para determinar as causas da tragédia, mas descartou "a previsibilidade do evento, negligência ou imprudência".