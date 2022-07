Ministro da Defesa britânico descarta candidatura para suceder Boris Johnson

O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, considerado um dos favoritos para suceder o primeiro-ministro Boris Johnson, anunciou neste sábado que não vai disputar o cargo.



"Depois de uma análise cuidadosa e de discutir com colegas e a minha família, tomei a decisão de não entrar na disputa pela liderança do Partido Conservador", escreveu no Twitter, antes afirmar que deseja permanecer concentrado em sua atual tarefa e "garantir a segurança do país".



Depois de agradecer aos que haviam prometido apoio a seu nome, Wallace desejou boa sorte a todos os candidatos.



"Espero que possamos rapidamente voltar a nos concentrar nos temas para os quais fomos eleitos", afirmou.



Desde o anúncio na quinta-feira da renúncia de Boris Johnson, encurralado por uma série de escândalos que provocaram pedidos de demissão de quase 60 funcionários do Executivo, até o momento pelo menos quatro candidatos anunciaram que estão na disputa.



O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, um dos grandes nomes do partido que precipitou a crise com sua demissão na terça-feira, é o único peso pesado na disputa até o momento. Mas a lista deve aumentar rapidamente com atuais e ex-ministros.



