O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, considerado um dos favoritos para suceder o primeiro-ministro Boris Johnson, anunciou neste sábado que não vai disputar o cargo.



"Depois de uma análise cuidadosa e de discutir com colegas e a minha família, tomei a decisão de não entrar na disputa pela liderança do Partido Conservador", escreveu no Twitter, antes de agradecer o apoio e afirmar que deseja permanecer concentrado em sua atual tarefa e "garantir a segurança do país".



Twitter