França indicia oito mulheres repatriadas de campos jihadistas na Síria

Oito mulheres repatriadas na terça-feira passada para a França de campos de prisioneiros jihadistas na Síria foram indiciadas em Paris de associação terrorista criminosa, informou uma fonte judicial.



Algumas também foram acusadas de abandono de menores de idade.



Um adolescente de 18 anos, acusado pelo mesmo crime, foi colocado sob custódia judicial.



As oito mulheres, alvos de ordem de busca da justiça francesa, e o adolescente foram colocados em detenção preventiva quando desembarcaram na França.



As pessoas indiciadas integravam o grupo de 35 menores e 16 mulheres repatriadas à França a partir dos campos de prisioneiros do nordeste da Síria.



Esta é a primeira grande repatriação de filhos de supostos jihadistas e suas mães desde a queda em 2019 do "califado" do grupo Estado Islâmico (EI).



A França adotava até então a política de análise "caso a caso".



Entre as 16 mulheres repatriadas, com idades entre 22 e 39 anos, está Emilie König, uma das jihadistas francesas mais conhecidas. Ela viajou para a Síria em 2012 e é acusada de ter atuado como "recrutadora" para o EI.



Antes da chegada do grupo na terça-feira, 120 mulheres e quase 290 menores de idade estavam detidos nos campos sírios controlados pelos curdos.