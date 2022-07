Lista de possíveis sucessores de Boris Johnson aumenta com candidatura de Kemi Badenoch

A ex-ministra britânica da Igualdade Kemi Badenoch se tornou neste sábado (9) mais uma postulante para a sucessão do primeiro-ministro demissionário Boris Johnson como líder dos conservadores.



Badenoch foi uma dos quase 60 legisladores e integrantes do Executivo que pediram demissão durante a semana, depois que Johnson pediu desculpas por designar um colega do Partido Conservador acusado de agressão sexual para um cargo importante.



Johnson foi obrigado a renunciar à liderança do partido, mas anunciou que permanecerá no cargo até a escolha do nome para sua sucessão, um processo que pode demorar meses.



Em um artigo publicado no jornal The Times, Badenoch pediu uma mudança e afirmou que os britânicos estão "exaustos com as platitudes e a retórica vazia".



"Estou me apresentando para esta eleição de liderança porque quero dizer a verdade", escreveu a política de 42 anos. "É a verdade que nos libertará".



Como ministra da Igualdade, Badenoch foi criticada por atrasos na proibição da terapia de conversão por membros do painel de conselho do governo para temas LGBT+, pediram sua renúncia.



Na segunda-feira deve ser divulgado o calendário para a eleição do líder conservador. O vencedor deve assumir o cargo na conferência anual do partido em outubro.



Outros candidatos incluem o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, cujo pedido de demissão na terça-feira passada gerou a série de renúncias no governo e que é considerado favorito para o cargo.