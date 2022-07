Rússia veta resolução da ONU para ampliar ajuda transfronteiriça à Síria

A Rússia vetou nesta sexta-feira (8), no Conselho de Segurança da ONU, um projeto de resolução apresentado por Noruega e Irlanda para ampliar por um ano a autorização para a ajuda humanitária transfronteiriça para a Síria sem o aval de Damasco.



Moscou aceita somente uma ampliação de seis meses. A autorização transfronteiriça, que expira no domingo, rege desde 2014 e está destinada a assistir, através da passagem limítrofe de Bab al-Hawa, na fronteira sírio-turca, mais de 2,4 milhões de pessoas da região de Idlib (noroeste), controlada por grupos jihadistas e rebeldes.



Treze dos 15 países do Conselho de Segurança votaram a favor do texto. A China, que no passado acompanhou vez ou outra a Rússia no uso do veto, desta vez optou pela abstenção, um gesto que ganhou destaque no âmbito ocidental.



"O projeto ignorava a soberania de Damasco", denunciou o embaixador adjunto da Rússia na ONU, Dmitry Polyanskiy, lamentando a "obstinação" do Ocidente ao querer impor uma nova ampliação de um ano para autorizar a ajuda.



A Rússia submeteu ao Conselho de Segurança um texto alternativo que prevê uma prorrogação por seis meses, lembrou.



A data limite ainda deixa margem para que os membros do Conselho de Segurança encontrem pontos em comum antes de domingo pela noite, ou, no pior dos casos, na segunda, assinalam os observadores.



A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, deplorou a atitude da Rússia. Era um "texto de compromisso" proposto por Noruega e Irlanda, argumentou.



Seis meses são insuficientes para garantir uma ajuda séria à população que requer "um calendário claro", enfatizou a diplomata.



Em nome dos dez membros não permanentes do Conselho, o Quênia havia anunciado antes da votação que o grupo era "favorável" a uma ampliação por 12 meses.



Desde a quarta-feira, os 15 membros do Conselho de Segurança se encontram em negociações contínuas para tentar superar as diferenças entre os dois textos, o ocidental, e o russo. Em vão.



O projeto de resolução proposto por Noruega e Irlanda, encarregados do expediente no Conselho de Segurança, previa uma prorrogação de seis meses até 10 de janeiro de 2023, "com uma extensão por outros seis meses, até 10 de julho de 2023, salvo decisão contrária do Conselho".



A extensão também estaria condicionada a um "relatório substancial" do secretário-geral, fundamentalmente sobre a transparência dos envios de ajuda, sobre o progresso na canalização da assistência a partir de Damasco, através das linhas de frente, e sobre os avanços em "projetos de reabilitação rápida vinculados com as necessidades humanitárias".



Em seu texto, que seria submetido à votação no processo, a Rússia propõe uma prorrogação por "seis meses, ou seja, até 10 de janeiro de 2023", com a perspectiva de "uma extensão por seis meses adicionais, até 10 de julho de 2023, dependente de uma resolução separada".