Disputa pela sucessão de Boris Johnson começa no Reino Unido

A corrida para substituir Boris Johnson à frente do Partido Conservador britânico e como primeiro-ministro britânico após sua renúncia dramática começou nesta sexta-feira (8) com o anúncio das primeiras candidaturas, entre elas a do ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak.



Sunak, um dos dois altos ministros que precipitaram a crise do governo nesta semana com sua renúncia, anunciou no Twitter que buscaria ser o próximo chefe do Partido Conservador e primeiro-ministro.



"Temos que restabelecer a confiança, reconstruir a economia e unir o país", escreveu ele.



Sunak, de 42 anos, o primeiro hindu a ocupar o cargo de ministro das Finanças do Reino Unido, renunciou na terça-feira - quase ao mesmo tempo que seu homólogo da Saúde, Sajid Javid - desencadeando a crise que levou à renúncia de Johnson à frente do partido na quinta-feira.



Na dianteira, o deputado conservador Tom Tugendhat, presidente do comitê parlamentar de Relações Exteriores e muito crítico de Johnson, assim como a procuradora-geral, Suella Braveman, já anunciaram sua candidatura.



Uma pesquisa da consultoria YouGov feita com eleitores conservadores colocou o ministro da Defesa, Ben Wallace, e a secretária de Estado de Comércio Internacional, Penny Mordaunt, entre os favoritos.



Até o momento, porém, nenhum deles oficializou sua participação na corrida para se tornar o próximo inquilino de Downing Street.



Johnson anunciou que, diante de uma pressão interna insuportável, renunciava à liderança do partido do governo e que permanecerá como primeiro-ministro até que seu partido realize eleições internas no verão boreal (inverno no Brasil).



Quem for eleito será primeiro-ministro, automaticamente, até as próximas eleições legislativas, previstas para 2024.



- Pressão para renúncia imediata -



Mas esse caminho está cheio de obstáculos, já que alguns conservadores querem que ele saia agora, para começar a reverter os danos à imagem que os escândalos causaram ao seu partido. E a oposição trabalhista pede eleições antecipadas.



O ex-primeiro-ministro conservador John Major considerou "insustentável" a permanência de Johnson no cargo e sugeriu que o vice-primeiro-ministro Dominic Raab aja como chefe de governo interino.



Esta possibilidade foi descartada nesta sexta pelo porta-voz de Downing Street, que disse aos jornalistas que Johnson "continua sendo primeiro-ministro até que haja um novo líder do partido, e o trabalho do governo continuará, enquanto isso ocorrrer".



Se os conservadores não expulsarem Johnson imediatamente, o Partido Trabalhista lançará uma moção de censura contra o Executivo, ameaçou a número dois do Partido Trabalhista, Angela Rayner.



Johnson "é um mentiroso provado, mergulhado na corrupção, e não podemos viver com isso por mais dois meses", disse Rayner à rede BBC.



Considerando-se que a saída de Johnson é insuficiente e que se faz necessária "uma verdadeira mudança de governo", o líder trabalhista Keir Starmer disse avaliar a possibilidade de apresentar uma moção de censura contra o Executivo, na tentativa de precipitar a convocação de eleições antecipadas - algo muito prejudicial para os conservadores no momento.



Ainda de acordo com pesquisa do YouGov, 56% dos britânicos concordam em que Johnson deve deixar o poder agora, em meio a rumores de que está se apegando ao cargo para fazer uma luxuosa festa de casamento no final do mês em Chequers, residência de campo dos primeiros-ministros. A festa seria agora, porque ele se casou em maio de 2021, quando as restrições pela pandemia da covid-19 seguiam em vigor.



- A pressão venceu -



Johnson resistiu durante dias aos pedidos de demissão, mas acabou cedendo na quinta-feira (7), quando cerca de 60 membros de seu governo já haviam renunciado, em uma sangria iniciada na terça-feira com dois pesos pesados: os então ministros das Finanças, Rishi Sunak, e o da Saúde, Sajid Javid.



Durante meses, graças à sua determinada ajuda à Ucrânia contra a invasão russa, o polêmico primeiro-ministro conseguiu diluir a lembrança dos inúmeros escândalos de seu governo.



No início de junho, contudo, enfrentou um voto de desconfiança de deputados de sua própria fileira. Sobreviveu, graças ao apoio de 211 de seus 359 legisladores, mas os 148 votos contra ele deixaram claro que a insatisfação não parava de crescer.



Vários reveses eleitorais - os mais recentes deles em duas disputas legislativas parciais em 23 de junho - convenceram um número crescente de deputados conservadores de que Johnson não poderia mais liderá-los para a próxima corrida eleitoral.



Campeão das eleições de 2019, quando conquistou a maioria conservadora mais importante em décadas graças à promessa de concretizar o Brexit, o primeiro-ministro está há meses caindo nas pesquisas entre diversos escândalos, liderados pelas festas ilegais organizadas em Downing Street durante os confinamentos de 2020 e 2021.