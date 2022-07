Shinzo Abe: suspeito de assassinato usou arma caseira e estaria "frustrado" com ex-primeiro-ministro

(foto: BBC)

Momentos antes dos tiros serem disparados, o sujeito podia ser visto logo atrás de Abe (à direita do ex-primeiro-ministro, vestindo uma camisa cinza e calça marrom). (foto: BBC)

Possível ex-membro das forças de defesa





Dois tiros foram disparados antes de o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe cair no chão e ter sua morte confirmada, horas depois, no hospital.O crime aconteceu na cidade de Nara, a quase 500 quilômetros de Tóquio, em um comício.Imediatamente após os disparos, os seguranças neutralizaram o suspeito no chão, que agora está sob custódia policial.O Japão e o mundo estão chocados com o crime, que ocorreu em um país onde o acesso a armas é extremamente restrito e as mortes por armas de fogo são muito raras.É por isso que muitos se perguntam quem é o principal suspeito, quais motivos ele poderia ter para atacar Abe e como ele conseguiu a arma do crime.

De acordo com a emissora pública NHK, o suspeito foi identificado como Tetsuya Yamagami, morador de Nara de 41 anos. A polícia afirmou que ele confessou ter atirado no ex-primeiro-ministro.



Reportagens da imprensa local dizem que o homem seria um ex-integrante da Força de Autodefesa Marítima do Japão, o equivalente japonês da Marinha.



Por volta das 11h30 (horário local), imagens mostram o homem de camiseta cinza e calça marrom se aproximando de Abe por trás.



Ele dispara pelo menos duas vezes e é possível ver uma nuvem de fumaça e testemunhas aterrorizadas se jogando ao chão.

Momento que suspeito é capturado (foto: Reuters)

(foto: BBC)

Qual a arma usada?

Segundo testemunhas, Abe caiu, visivelmente sangrando, e começou a receber uma massagem cardíaca.A NHK relata que o suspeito disse à polícia após sua prisão que estava "frustrado com o ex-primeiro-ministro e mirava Abe com a intenção de matá-lo".A polícia que investiga o caso disse ainda que o homem guarda rancor contra uma "organização específica".Segundo os oficiais, ele acreditava que Abe fazia parte desse grupo. A organização não foi nomeada.



De acordo com a emissora pública NHK, o suspeito usou uma arma artesanal.

Arma que se suspeita ter sido usado contra Abe (foto: Reuters)



Uma arma não identificada que se encaixaria nas descrições das testemunhas foi retratada no chão após o ataque, embora ainda falte informações da polícia sobre o assunto.



A polícia encontrou vários dispositivos potencialmente explosivos em uma busca na casa de Yamagami. A mídia local relata que especialistas em eliminação de bombas estão se preparando para realizar uma explosão controlada no local.

Como ele conseguiu a arma?



Rupert Wingfield-Hayes, correspondente da BBC em Tóquio, relata que as informações disponíveis até aqui apontam que o suspeito aparentemente fez sua própria arma.



Abe tinha uma equipe de segurança. Mas, apesar disso, parece que o suspeito conseguiu chegar a poucos metros do ex-premiê sem passar por nenhum tipo de barreira de segurança.



O ataque a uma figura de tamanha importância choca profundamente um país que se orgulha de sua segurança.

A morte do ex-primeiro-ministro



Após os ataque, Abe foi levado ao hospital, mas não resistiu.



A Agência para Incêndios e Desastres do Japão confirmou que Abe tinha um ferimento de bala no lado direito de seu pescoço e que sofreu sangramento subcutâneo na parte esquerda do peito.



Em uma entrevista coletiva, um médico disse que a equipe passou quatro horas e meia tratando Abe. Ele confirmou que Abe chegou com dois ferimentos, um deles no pescoço e grande o suficiente para chegar ao coração. Nenhuma das balas foi encontrada durante a cirurgia.



O ex-primeiro-ministro não apresentava sinais vitais quando chegou ao hospital e teve uma parada cardiorrespiratória no local do crime, segundo relatos.



Abe fazia um discurso em apoio ao candidato Kei Sato, atual membro da Câmara Alta e candidato à reeleição em Nara.

O crime choca um país onde a violência contra políticos e o uso de armas de fogo são extremamente raros (foto: Getty Images)

Acesso restrito a armas



O processo para possuir legalmente uma arma no Japão é extremamente difícil.

Embora existam algumas exceções, inclusive para a caça, aqueles que solicitam uma licença estão sujeitos a verificações psicológicas, de uso de drogas e de antecedentes criminais.



Além disso, quem quiser possuir uma arma tem que participar de um treinamento — que dura um dia inteiro —, fazer um exame escrito e passar em testes de pontaria.



Em 2020, houve 32 mortes atribuídas a armas de fogo no Japão, segundo o Small Arms Survey, que monitora esse tipo de violência globalmente. O Japão tem aproximadamente 125 milhões de habitantes.



