Editora francesa publicará carta inédita de Freud

Uma carta nunca vista de Sigmund Freud, com mais de mil correspondências trocadas com Marie Bonaparte, será publicada em outubro, anunciou a editora francesa Flammarion.



Marie Bonaparte (1882-1962), bisneta de um dos irmãos de Napoleão e esposa de um príncipe grego, apaixonou-se pelo psicanalista nos anos 1920.



Ela entrou em contato com o doutor Freud em 1925, que concordou em aceitá-la como paciente em Viena. Ele a recebeu em seu gabinete durante diversas ocasiões e trocaram mais de mil cartas até sua morte, em 1939.



"Inédita até hoje e conservada na biblioteca do Congresso de Washington, a correspondência, viva e abundante, carrega informações cruciais sobre a introdução da psicanálise na França, iniciada por Marie Bonaparte, assim como informações sobre a relação mantida por Freud com sua paciente", explicou Flammarion na apresentação da obra.



"Muito rapidamente, a relação deles muda e a aluna se torna confidente; o professor, um amigo. Além de seu papel essencial na história da psicanálise, a troca epistolar oferece uma visão inédita sobre a vida de Freud na época", acrescentou.



A obra, de 1.200 páginas, será publicada no dia 19 de outubro.



Marie Bonaparte, primeira tradutora francesa de Freud, defendeu incansavelmente o inventor da psicanálise.



E graças às suas relações diplomáticas, foi também quem permitiu Freud sair de Viena em 1938, pagando a fortuna solicitada pelo regime nazista, a fim de lhe conceder um visto.