Rússia afirma que Ocidente fracassou em tentativa de isolá-la do G20

Os países ocidentais "fracassaram" em sua tentativa de isolar a Rússia na reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 que acontece na Indonésia, afirmou a porta-voz da diplomacia russa nesta sexta-feira (8).



"O plano do G7 [das principais economias avançadas] de boicotar a Rússia no G20 fracassou. Ninguém apoiou os governos ocidentais", escreveu no Telegram a porta-voz Maria Zakharova.



Na reunião na ilha indonésia de Bali, o ministro russo Serguéi Lavrov se ausentou durante os discursos de seus homólogos da Ucrânia e Alemanha, que criticaram a intervenção russa na Ucrânia. Também não estava presente quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, condenou a ofensiva de Moscou.



A ministra alemã Annalena Baerbock afirmou que Lavrov "não está interessado na cooperação internacional nem no diálogo com seus outros sócios" do G20, um fórum das maiores potências industrializadas e emergentes.



Zakharova afirmou que essas alegações são "totalmente absurdas" e que "os cidadãos alemães devem saber que sua ministra das Relações Exteriores (...) está mentindo".