Príncipe Harry vence primeira fase de processo por difamação contra jornal britânico

Trechos de um artigo publicado pelo jornal britânico The Daily Mail sobre o príncipe Harry foram "difamatórios" pelo Tribunal Superior de Londres nesta sexta-feira(8).



Em fevereiro, o príncipe Harry apresentou uma ação judicial contra a Associated Newspapers, um dos maiores grupos de imprensa britânicos, após um artigo em sua edição de domingo, o Sunday.



Segundo sua defesa, o texto o acusava falsamente de "mentir", tentar manipular a opinião pública "cinicamente" e de "manter em segredo" seu recurso contra o governo para obter proteção policial no país.



O príncipe e sua esposa, Meghan Markle, decidiram se afastar da família real em 2019 e assim perderam o direito à proteção policial às custas dos contribuintes britânicos. Atualmente, eles vivem nos Estados Unidos.



O duque de Sussex se ofereceu para pagar estas despesas enquanto estava no Reino Unido e agora impugna nos tribunais a negativa interposta pelo Ministério do Interior. Este procedimento está em andamento.



Segundo o juiz Justice Nicklin, o artigo do Daily Mail pode sugerir que o príncipe "tentou enganar o público", o que se enquadraria em "difamação".



Segundo a lei britânica, agora corresponde ao jornal comprovar a veracidade das acusações.



Em suas declarações à corte em junho, Harry afirmou que o caso lhe causou "uma dor profunda, vergonha e angústia".



Em guerra declarada com os jornais, o príncipe culpa a imprensa pela morte de sua mãe Diana em 1997, quando ela sofreu um acidente de carro ao fugir de paparazzi em Paris.



O casal denunciou recentemente várias publicações por atentar contra a vida privada de sua família.