Ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos morre aos 79 anos

O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos faleceu, nesta sexta-feira (8), aos 79 anos, em um hospital de Barcelona (Espanha), onde estava internado desde 23 de junho após uma parada cardíaca, anunciou o governo de Angola.



"O governo angolano informa com grande pesar e consternação o falecimento de Santos", afirma um comunicado divulgado no Facebook.



O Executivo angolano "curva-se, com o maior respeito e consideração", diante desta figura "histórica" que "presidiu com clareza e humanismo o destino da nação angolana durante anos muito difíceis", acrescenta o comunicado.



O governo decretou cinco dias de luto nacional a partir de sábado para honrar a memória de Santos.



No início da semana, uma de suas filhas, Tchizé dos Santos, apresentou uma denúncia à polícia por uma suposta tentativa de assassinato do pai.



"A filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, que está hospitalizado na clínica Teknon de Barcelona em coma induzido, apresentou (...) uma denúncia para que se investigue a suposta prática do crime de tentativa de homicídio", informaram os dois escritórios de advocacia de Barcelona que assessoram a filha do ex-presidente.



Tchizé dos Santos apontou como responsáveis pelo agravamento do estado de saúde do pai a mulher do ex-presidente, Ana Paula, e seu médico particular, segundo fontes próximas.



Nesta sexta-feira, pediu que o corpo de seu pai seja submetido a uma autópsia.



"O corpo do ex-presidente deve ser conservado e não deve ser entregue antes de passar por uma autópsia, por medo de que seja transferido para Angola", afirmou nesta sexta em nota enviada à AFP.



Depois de governar a ex-colônia portuguesa durante 38 anos, José Eduardo dos Santos designou como sucessor em 2017 o ex-ministro da Defensa João Manuel Gonçalves Lourenço. Aquele que foi seu fiel aliado, no entanto, iniciou uma campanha para recuperar os milhões de dólares que Santos supostamente teria desviado para enriquecer sua família.



Uma das filhas de Santos, Isabel, é considerada a mulher mais rica da África e alguns de seus filhos também participaram em negócios lucrativos neste país de 33 milhões de habitantes que, apesar das grandes reservas de petróleo, é um dos mais pobres do continente.