Biden toma medidas para proteger privacidade online após decisão contra o aborto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomará nesta sexta-feira (8) uma série de medidas para, entre outras coisas, proteger a privacidade na Internet de mulheres que desejam interromper uma gravidez.



Segundo um comunicado da Casa Branca, o presidente assinará uma ordem executiva para "proteger informações confidenciais de saúde" e "combater a vigilância digital" relacionada ao aborto.



O texto também prevê a proteção das clínicas móveis que realizam procedimentos de interrupção da gravidez nas fronteiras dos estados onde essa prática é proibida e garantir o acesso a anticoncepcionais e pílulas abortivas.



Da mesma forma, se propõe a organizar uma rede de advogados voluntários para garantir que as mulheres possam viajar dentro do país se decidirem fazer um aborto sem serem prejudicadas pela lei se morarem em um estado que o proíbe.



Desde que o Supremo Tribunal de Justiça anulou em 24 de junho a decisão Roe vs. Wade que em 1973 garantiu o direito ao aborto na esfera federal, sete estados já proibiram o acesso à interrupção voluntária da gravidez e muitos mais devem seguir esse caminho.



Nesse mesmo dia, Biden lamentou a decisão como um "erro trágico" e anunciou medidas regulatórias sobre o acesso a pílulas abortivas e sobre o direito das mulheres de viajar para outros estados se desejarem abortar.



No entanto, desde então o democrata se manteve em silêncio sobre o assunto, atraindo críticas cada vez mais virulentas de seu próprio Partido Democrata.



Com o discurso desta sexta-feira, ele tentará responder a essas objeções, começando com a promessa de "proteger informações confidenciais de saúde" e "combater a vigilância digital", segundo o comunicado de imprensa do Executivo americano.



Muitos ativistas alertam para os perigos ligados aos dados online, como geolocalização ou informações coletadas por aplicativos para monitorar ciclos menstruais, que podem ser explorados para processar mulheres que tenham abortado.