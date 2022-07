As reações mundiais ao assassinato do ex-premiê japonês Shinzo Abe

"Democrata", "visionário": da Ásia ao Ocidente, os líderes mundiais prestaram homenagem nesta sexta-feira (8) ao ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e expressaram pesar após seu assassinato durante um comício.



A Índia declarou um dia de luto nacional no sábado (9) em "solidariedade" com os japoneses.



- Estados Unidos -



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, lamentou a perda de um "líder visionário" que "elevou as relações entre (...) os Estados Unidos e o Japão aos mais altos níveis".



- Rússia -



"Desejo a vocês (...) coragem diante dessa perda irreparável", declarou o presidente russo, Vladimir Putin, em um telegrama de condolências dirigido à mãe e à viúva de Shinzo Abe, segundo um comunicado do Kremlin.



"As belas memórias deste homem notável viverão para sempre nos corações daqueles que o conheceram", ressaltou.



- China -



A embaixada chinesa no Japão afirmou que a China estava "chocada" com o ataque. "O ex-primeiro-ministro Abe contribuiu para a melhoria e o desenvolvimento das relações sino-japonesas. Expressamos nossas condolências pela ocasião de seu falecimento e expressamos nossa solidariedade à família", declarou um porta-voz da embaixada.



- Otan e União Europeia -



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse estar "profundamente entristecido por este assassinato hediondo". Ele elogiou "um defensor da democracia", "meu amigo e colega de muitos anos".



O Japão é um parceiro fundamental da Aliança Atlântica.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou no Twitter o "assassinato covarde e brutal" de um "grande democrata e defensor de uma ordem mundial multilateral", cujo ataque "chocou o mundo inteiro".



"Nunca vou entender o assassinato brutal deste grande homem. Japão, os europeus compartilham seu luto", reagiu, por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na mesma rede social.



- Itália -



"A Itália está chocada com o terrível ataque que atingiu o Japão e seu debate democrático livre", reagiu o chefe de Governo italiano, Mario Draghi.



- Alemanha -



O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse estar "atordoado e profundamente entristecido", afirmando estar "ao lado do Japão nestes tempos difíceis".



"É com horror que soube da notícia (...)", reagiu a ex-chanceler Angela Merkel, recordando o seu "prazer em trabalhar" com um homem com quem a relação era "imbuída de confiança".



- França -



"O Japão perde um grande primeiro-ministro, que dedicou sua vida ao seu país e trabalhou para trazer equilíbrio ao mundo", reagiu o presidente francês, Emmanuel Macron.



- Holanda -



"Guardo excelentes lembranças de nossa amizade e do trabalho que fizemos juntos", declarou o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, condenando um ataque "covarde".



- Reino Unido -



"Incrivelmente triste por Shinzo Abe. Muitos se lembrarão da liderança mundial que ele demonstrou em tempos difíceis", tuitou o primeiro-ministro britânico demissionário, Boris Johnson.



- Coreia do Sul -



"Estendo minha simpatia e condolências à família e ao povo do Japão pela perda de seu primeiro-ministro que mais tempo permaneceu no poder e político respeitado", afirmou o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, em um comunicado, condenando um "ato criminoso inaceitável".



- Índia -



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, decretou um dia de luto nacional no sábado em homenagem a Shinzo Abe.



"Estou chocado e entristecido além das palavras pela morte trágica de um dos meus amigos mais queridos, Shinzo Abe", escreveu no Twitter. "Somos solidários com nossos irmãos e irmãs japoneses neste momento difícil".



- Turquia -



"Lamento profundamente a perda do meu querido amigo Abe", reagiu o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Condeno aqueles que cometeram este ataque odioso".



Twitter