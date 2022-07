Que obrigações as empresas têm de publicar seu balanço de carbono?

Poucos países exigem que as empresas calculem e publiquem seus balanços de emissões de gases de efeito estufa, mas as legislações se multiplicam, especialmente para os maiores emissores e as empresas listadas na Bolsa de Valores.



- Legislações em vigor -



Atualmente, as poucas obrigações referem-se apenas às emissões diretamente ligadas ao item nº 1, ou seja, às atividades da empresa (combustão in loco, frota de veículos, etc.) e ao item nº 2: a produção da energia que compra (eletricidade, etc.)



O item nº 3, que reúne emissões em fases anteriores de produção (compra de bens e serviços, transporte, bens imóveis e locações, viagens profissionais, investimentos) e em fases posteriores (desperdício, uso e fim de vida útil de produtos, franquias, deslocamento casa-trabalho), é opcional, mas recomendado.



Essas leis preveem a publicação pela empresa da metodologia utilizada e, se for o caso, das emissões excluídas do cálculo.



Desde 2013, o Companies Act exige que as empresas listadas no Reino Unido incluam a quantidade de gases de efeito estufa emitidos pelos itens 1 e 2 em seu relatório anual.



Desde abril de 2019, esta obrigação também se aplica a grandes empresas e algumas outras que consumam mais de 40.000 kWh de energia.



O Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra) fornece uma metodologia e um banco de dados.



Na França, as empresas com mais de 500 funcionários devem publicar e atualizar seu balanço de emissões e plano de transição a cada quatro anos desde 2010.



A partir de 2019, uma multa de até US$ 10.350 (US$ 20.700 por reincidência) pode ser aplicada por não conformidade.



Em 2018, a legislação afetava cerca de 3.200 empresas, com índice de cumprimento de 36%, segundo a Agência de Meio Ambiente e Controle Energético (Ademe).



No Japão, a obrigação - desde 2006 - atinge empresas de determinados setores (energia, transporte), bem como aquelas com mais de 20 funcionários e que emitem mais do que o equivalente a 3.000 toneladas de CO2.



A legislação foi estendida para as 4.000 maiores empresas na primavera de 2022, e as negociações estão em andamento em Hong Kong para sua implementação em 2025.



- Legislações futuras -



No final de junho, os eurodeputados votaram uma diretiva sobre a publicação de informação de sustentabilidade (CSRD) que se aplicará a quase 50.000 empresas da União Europeia (com mais de 250 trabalhadores e 40 milhões de euros de volume de negócios).



A partir de 2024, as empresas deverão detalhar as informações relacionadas às emissões de gases de efeito estufa em toda a sua cadeia de valor.



O Grupo Consultivo Europeu sobre Relatórios Financeiros (Efrag) trabalha para transformar esta diretiva em normas contábeis harmonizadas em toda a Europa.



O Efrag está em contato com a fundação IFRS que administra as normas contábeis globais e cujo Quadro Internacional de Normas Contábeis (ISSB) está preparando uma primeira norma climática até o final do ano, um projeto que conta com o apoio de várias jurisdições.



Nos Estados Unidos, as empresas de capital aberto serão obrigadas, a partir de 2024, a publicar suas emissões de gases de efeito estufa, incluindo o item nº3 quando o valor for importante, bem como sua exposição ao risco climático.