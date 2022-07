Jornalista filipina premiada com Nobel da Paz perde recurso em condenação por difamação

A jornalista filipina Maria Ressa, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2021, perdeu seu recurso contra uma condenação por difamação online, anunciou o portal de notícias Rappler, fundado pela repórter.



Ressa e o colega Rey Santos Jr podem ser condenados a lonas penas de prisão, mas pretendem "utilizar todas as vias de recursos legais disponíveis", afirmou o portal, que citou a possibilidade de levar o caso à Suprema Corte.



A decisão foi anunciada menos de duas semanas depois da ordem de fechamento do Rappler, determinada no último dia do ex-presidente Rodrigo Duterte no cargo.



O Rappler descreveu a decisão de manter a condenação como "infeliz" e afirmou que "enfraquece a capacidade dos jornalistas de responsabilizar o poder".



"O que está em jogo, no fim das contas, é nossa democracia, cuja força depende de meios de comunicação que não são ameaçados pelo Estado nem intimidados por forças que tentam silenciar vozes críticas", afirmou o Rappler.



Ressa é uma grande crítica de Duterte e de sua letal guerra contra as drogas, iniciada em 2016 com sua chegada ao poder. A jornalista e o Rappler foram alvos de denúncias, investigações e ataques.



A jornalista filipina é alvo de pelo menos sete processos judiciais, incluindo o de difamação online, pelo qual foi liberada após o pagamento de fiança e que pode resultar em uma pena de até seis anos de prisão.



Ressa, que também tem cidadania americana, e o jornalista russo Dmitri Muratov receberam em outubro o Prêmio Nobel da Paz por seu esforço "para salvaguardar a liberdade de expressão".