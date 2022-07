A desvalorização do euro acelerou na manhã de sexta-feira e a moeda única europeia era negociada abaixo de 1,01 dólar pela primeira vez desde o fim de 2002, afetada pela preocupação com a economia do Velho Continente.



Às 8H00 GMT (5H00 de Brasília), o euro era negociado 1,0106 dólar, poucos minutos depois de atingir a cotação de US$ 1,0072, o que deixou a moeda próxima da paridade.