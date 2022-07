Compra do Twitter por Musk corre perigo, segundo imprensa

As ações do Twitter caíram na última hora desta quinta-feira (7) após a publicação de um relatório do Washington Post revelando que o acordo de Elon Musk para comprar a rede social por US$ 44 bilhões corre perigo.



O homem mais rico do mundo já havia expressado anteriormente dúvidas e chegou a insinuar que poderia desistir do acordo por preocupação com a abundância de contas falsas na rede social.



Apesar de ter tido acesso a dados internos, o bilionário não conseguiu confirmar o número de perfis falsos, segundo o Post.



Embora Musk tenha feito comentários que coloquem em dúvida seu compromisso com o acordo, o último relatório cita uma fonte anônima que diz que a equipe do magnata se prepara para uma "mudança de direção".



As ações do Twitter, que eram negociadas abaixo do preço oferecido por Musk, caíram cerca de 4% com a notícia.



"A novela do Twitter chegará ao fim nos próximos meses, quando Musk tomar a decisão de ficar (a um preço mais baixo) ou ir embora", afirmou Dan Ives, analista da empresa de investimento privado Wedbush, em nota.



Ives espera que o fundador da Tesla detalhe suas preocupações em relação às contas falsas nas próximas semanas.



Durante o Fórum Econômico do Catar, em junho, Musk disse que a compra do Twitter permanecia suspensa devido a questões "muito significativas" sobre o número de usuários falsos na rede social.



"Seguimos esperando por uma resolução deste assunto, que é realmente significativo", declarou Musk através de um vídeo e garantiu que também tinha perguntas sobre a dívida da rede social.



Os executivos do Twitter afirmam que menos de 5% das contas são falsas, mas o empresário sul-africano está convencido de que o número é bem maior.



O analista da Wedbush indicou que as probabilidades da compra da rede social como negociado inicialmente são escassas.



A Wedbush fixou a possibilidade de o acordo acontecer a um preço mais baixo em cerca de 60%, deixando a porta aberta para que Musk tente desistir da compra pagando uma multa de quebra de contrato no valor de 1 bilhão de dólares.



