EUA vão manter relação próxima com Reino Unido após renúncia de Johnson

Os Estados Unidos vão manter a "cooperação estreita" com o Reino Unido, o que inclui o apoio à Ucrânia contra a invasão russa, disse o presidente Joe Biden nesta quinta-feira (7), horas depois de Boris Johnson anunciar sua renúncia como primeiro-ministro.



"O Reino Unido e os Estados Unidos são os amigos e aliados mais próximos, e a relação especial entre os nossos povos continua sendo forte e duradoura", afirmou Biden em uma nota.



"Espero continuar nossa cooperação estreita com o governo do Reino Unido", acrescentou o presidente americano, ao especificar que isso inclui "manter um enfoque forte e unido para apoiar o povo da Ucrânia enquanto este se defende da brutal guerra de [Vladimir] Putin contra a sua democracia e responsabilizar a Rússia por seus atos".



O comunicado inicial de Biden fornecido pela Casa Branca não citou Johnson nominalmente.



Quando David Cameron renunciou como primeiro-ministro do Reino Unido em 2016, após o referendo do Brexit, o então presidente americano, Barack Obama, o aclamou como "um amigo e parceiro excepcional no cenário mundial".



Johnson renunciou nesta quinta-feira à liderança do Partido Conservador depois que dezenas de funcionários, alguns deles ministros em postos-chave, renunciaram em meio aos escândalos sucessivos dentro do governo.