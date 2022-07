James Caan, ator de 'O Poderoso Chefão', morre aos 82 anos

O ator James Caan, que interpretou Sonny, o filho mais velho de Vito Corleone em "O Poderoso Chefão", morreu aos 82 anos, informou seu círculo próximo nesta quinta-feira (7).



"É com grande tristeza que informamos a morte de Jimmy na noite de 6 de julho", revelou sua família na conta do ator no Twitter.



"Jimmy foi um dos maiores. Não só ele foi um dos melhores atores que a indústria já viu, ele era engraçado, leal, carinhoso e amado", escreveu seu empresário Matt Del Piano em nota à AFP. "Vou sentir muito a falta dele".



Caan fez sua estreia na televisão em 1961 e começou uma bem-sucedida carreira de seis décadas com pequenos papéis em várias séries para a tela pequena.



Logo entrou para o cinema, atuando ao lado de estrelas como John Wayne, Candice Bergen e Robert Duvall, com quem trabalhou em "Caminhos Mal Traçados" (The Rain People, 1969) sob a direção de Francis Ford Coppola.



Mas foi sua atuação em "O Poderoso Chefão" em 1972 que o catapultou para outro nível de estrelato. No clássico da máfia dirigido pelo então jovem Coppola, Caan interpreta Santino "Sonny" Corleone, o filho mais velho de Vito Corleone, cujo temperamento intempestivo define o rumo da família e cria algumas das cenas mais memoráveis do longa que faturou três Oscars, inclusive o de melhor filme.



Caan foi indicado a melhor ator coadjuvante pela Academia graças à sua interpretação explosiva.



"Jimmy passou por minha vida mais tempo e mais próximo do que qualquer outra personalidade do cinema que tenha conhecido", disse Coppola à AFP por meio de um comunicado.



"Seus filmes e seus grandes papéis nunca serão esquecidos. Ele sempre será meu grande amigo, meu colaborador e uma das pessoas mais engraçadas que já conheci", acrescentou o diretor de 83 anos.



"Seu grande talento sempre será amado e lembrado", disse também à AFP a atriz Talia Shire, que interpretou Connie, irmã caçula de Sonny Corleone.



- "Uma benção" -



Em uma coletiva de imprensa em 2010, Caan disse que nunca se cansou de falar sobre o clássico da máfia, que completou 50 anos este ano.



"Foi uma benção (...) Eu não sabia que fariam uma segunda parte, se eu soubesse teria me recusado a morrer", brincou o ator na época, referindo-se ao trágico desfecho de Sonny no primeiro filme.



"Ao contrário de atores que se escondem ou não querem dar autógrafos ou ser reconhecidos, estou muito agradecido que as pessoas ainda se lembrem de que estou vivo e tudo mais", disse Caan.



O anúncio de sua morte na manhã de quinta-feira inundou as redes sociais com clipes de seus papéis e palavras de admiração e tristeza de fãs, colegas e amigos.



"Que ele descanse em paz, ator maravilhoso", escreveu John Cusack.



"Em memória do lendário James Caan. Que ele descanse em paz", tuitou o estúdio Paramount Movies, ao lado de uma foto do ator.



- "Ator talentoso" -



Outros filmes que marcaram a carreira de Caan foram "Licença para Amar até a Meia-Noite" (Cinderella Liberty, 1973), no qual vive um marinheiro que se apaixona por uma prostituta; "O Jogador" (1974), no qual interpreta um viciado em jogos de azar, e "Rollerball - Os Gladiadores do Futuro" (1975), no papel de um atleta em um esporte violento.



Em 1990, ele estrelou ao lado de Katy Bates na adaptação cinematográfica do livro de Stephen King "Louca Obsessão" (Misery). No thriller, ele interpreta um escritor atormentado que após um aparente acidente se torna refém de uma fã (Bates).



"Fiquei muito triste ao saber que Jimmy nos deixou", reagiu o diretor do filme, Rob Reiner. "Adorei trabalhar com ele. Ele era um ator talentoso e instintivo", acrescentou.



A vida pessoal do ator às vezes parecia se misturar com alguns de seus papéis mais famosos. Em 1992, ele testemunhou no julgamento de Ronald Lorenzo, um conhecido membro da família criminosa Bonanno, ativa em Nova York, que mais tarde foi condenado por tráfico de drogas e sentenciado a 11 anos de prisão.



Caan disse que Lorenzo era seu melhor amigo. Em 1994, ele foi preso por sacar uma arma semiautomática no meio de uma discussão sobre um veículo que foi vandalizado.



Nascido em Nova York em 26 de março de 1940, Caan foi casado quatro vezes e teve cinco filhos, incluindo o ator Scott Caan.



A causa da morte não foi informada, mas, de acordo com a mídia local, o ator morreu em sua casa em Los Angeles.



"A família agradece as demonstrações de amor e condolências, e pede que continuem respeitando sua privacidade neste momento difícil", acrescentou a publicação na sua conta no Twitter, encerrando com "Fim do tuíte", frase com a qual Caan assinava suas publicações.