MP peruano investiga detenção de equipe de jornalistas no Peru

O Ministério Público peruano abriu uma investigação nesta quinta-feira (7) após a denúncia de que uma equipe de repórteres de televisão foi detida e ameaçada por camponeses enquanto investigava a família do presidente Pedro Castillo.



Os fatos ocorreram no distrito de Chandín em Cajamarca. Possíveis "crimes contra a liberdade (sequestro) e contra a propriedade (furto), em detrimento de dois jornalistas" são investigados, informou a entidade no Twitter.



Dois repórteres do programa Cuarto Poder, do Canal América Televisión, disseram que foram detidos e ameaçados na quarta-feira enquanto faziam uma reportagem na área onde mora a família do presidente. Esse programa havia divulgado no domingo um suposto caso de tráfico de influência por Yenifer Paredes, cunhada de Castillo.



O repórter Eduardo Quispe relatou que entre 30 e 50 "ronderos" (membros de patrulhas de vigilância rural) com "chicotes na mão" os detiveram por mais de uma hora sob ameaças e os obrigaram a entregar suas câmeras e celulares.



Antes de libertá-los, os jornalistas foram obrigados a ler uma nota afirmando que era falso o que constava na reportagem da emissora América Televisión em que Paredes foi mencionada. Se eles não concordassem em ler o texto, "foram avisados que suas vidas estavam em risco", disse o canal em comunicado.



Castillo pediu uma investigação "sobre o que aconteceu com os jornalistas" em Cajamarca, 800 quilômetros ao norte de Lima. Por sua vez, a organização nacional de "Rondas Campesinas" rejeitou a acusação de sequestro e negou que estivesse "protegendo o governo".



Castillo, professor rural de Cajamarca, era membro das Rondas Campesinas, criadas na década de 1970 para combater o roubo de gado e que depois resistiram às incursões dos guerrilheiros maoístas do Sendero Luminoso (1980-2000).



O MP investiga a cunhada de Castillo e um empresário da construção, três dias depois do programa Cuarto Poder afirmar que ambos ofereciam obras de saneamento em uma cidade de Cajamarca.



Devido à denúncia do programa de televisão, o MP convocou Lilia Paredes, mulher de Castillo, para depor nesta sexta-feira.