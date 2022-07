James Caan, ator de 'O Poderoso Chefão', morre aos 82 anos

O ator James Caan, que interpretou Sonny, o filho mais velho de Vito Corleone em "O Poderoso Chefão", faleceu aos 82 anos, informou seu círculo próximo nesta quinta-feira (7).



"É com grande tristeza que informamos a morte de Jimmy na noite de 6 de julho", informou sua família na conta do ator no Twitter.



Caan, que também atuou em "Profissão: Ladrão" e "Rollerball", foi indicado ao Oscar em 1973 por seu papel no clássico da máfia dirigido por Francis Ford Coppola.



"Jimmy foi um dos maiores. Não só ele foi um dos melhores atores que a indústria já viu, ele era engraçado, leal, carinhoso e amado", escreveu seu empresário Matt Del Piano em um nota à AFP. "Vou sentir muito a falta dele."



As redes sociais foram inundadas de palavras de pesar e homenagens ao ator, cuja causa da morte não foi informada.



"A família agradece as demonstrações de amor e sentidas condolências, e pede que continuem respeitando sua privacidade neste momento difícil", acrescentou a publicação na sua conta no Twitter, encerrando com "Fim do tweet", frase com a qual Caan assinava suas publicações.