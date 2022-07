Johnson é acusado de se apegar ao poder para celebrar casamento de luxo

Após a polêmica e luxuosa reforma de seu apartamento oficial em Downing Street, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e sua esposa Carrie correm o risco de ficar sem casa... e ter que encontrar um novo local para sua festa de casamento.



O casal se uniu em Downing Street em maio de 2021 em uma pequena cerimônia, devido às restrições sanitárias.



Superada a pandemia, uma recepção mais glamourosa foi marcada para o próximo dia 30 em Chequers, a casa de campo dos primeiros-ministros britânicos a noroeste de Londres.



Ao renunciar a liderança do Partido Conservador nesta quinta-feira, Johnson disse que permanecerá como primeiro-ministro até a nomeação de um novo líder nos próximos meses, possivelmente em outubro.



Mas jornais como o Daily Mirror e The Guardian, entre outros, garantiram que Johnson não quer perder o acesso a Chequers antes da festa, cujos convites já foram enviados.



Para seus críticos, Johnson tinha em mente a casa do século 16 quando em seu discurso de renúncia errou ao agradecer "à maravilhosa equipe de Chequers" em vez de se referir à residência principal, Downing Street.



"Conservadores decentes... não aceitarão uma situação na qual ele busca permanecer como primeiro-ministro para benefício pessoal e não pelo interesse nacional", disse o prefeito de Londres, Sadiq Khan, à rádio LBC.



Em outro dos muitos escândalos que marcaram seu mandato, Johnson teve que pagar dezenas de milhares de libras pela reforma luxuosa de seu apartamento oficial em Downing Street.



O casal agora começa a busca por uma nova casa, já que os dois imóveis que possuem, um deles um pequeno apartamento em Londres, estariam alugados.