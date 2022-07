O ator James Caan, que interpretou Sonny, o filho mais velho de Vito Corleone em "O Poderoso Chefão", faleceu aos 82 anos, informou seu círculo próximo nesta quinta-feira (7).



"É com grande tristeza que informamos a morte de Jimmy na noite de 6 de julho", informou sua família na conta do ator no Twitter.



"Jimmy era um dos maiores (...) Vou sentir muito sua falta", escreveu seu agente Matt Del Piano em comunicado à AFP.