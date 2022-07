Assassinato em evento político na Suécia foi motivado contra psiquiatria do país

O suspeito de assassinar uma psiquiatra durante um evento político na Suécia na quarta-feira (6), em plena luz do dia, pretendia atacar a psiquiatria do país, anunciaram as autoridades.



"Acreditamos que a mulher morta era o alvo do agressor", indicou a promotora Petra Götell, em uma coletiva de imprensa.



A vítima Ing Marie Wieselgren, psiquiatra de 64 anos, "tornou-se o rosto da psiquiatria na Suécia, por ocupar uma posição eminente por muitos anos", enfatizou.



Na cidade turística de Visby, ilha de Gotlândia, a vítima foi apunhalada pouco antes das 14h locais (12h GMT) de quarta.



Após confessar o assassinato, o homem de 32 anos explicou que o gesto "foi devido o seu descontentamento com a psiquiatria sueca", afirmou a promotora encarregada pelo caso.



O suspeito executou o crime sob efeito de entorpecentes, segundo a promotora, e sofria distúrbios psiquiátricos.



As autoridades solicitaram a prisão preventiva.



Em Almedalen, esta semana, é celebrada uma reunião com as mais altas personalidades políticas suecas.



Segundo a promotora, é evidente a atuação solo do suspeito e não existe nenhum vínculo aparente entre o assassino e o grupo neonazista NMR, o qual, segundo os meios de comunicação suecos, estava em contato no passado.



Os relatórios da polícia concluíram problemas de saúde mental no suspeito e a influência de drogas durante o ato, acrescentou.