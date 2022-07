O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou nesta quinta-feira (7) que as "grandes decisões fiscais" deverão ficar para seu sucessor - informou Downing Street, horas depois do anúncio de sua saída do cargo.



Johnson assegurou que não tentará, enquanto permanecer na função, aplicar novas políticas, ou mudanças de rumo, significativas.



"Disse que as grandes decisões fiscais devem ser deixadas nas mãos do próximo primeiro-ministro", afirmou Downing Street, em um comunicado.