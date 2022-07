Musk 'faz o que pode' para combater a queda da natalidade

O homem mais rico do planeta, Elon Musk, garantiu nesta quinta-feira (7) no Twitter "que faz o que pode" para combater a queda na taxa de natalidade, horas depois de notícias da imprensa que indicam que em novembro ele teve gêmeos com uma executiva de uma de suas empresas.



O bilionário, que já tem sete filhos, não confirmou nem negou esta revelação, mas publicou várias mensagens falando sobre a taxa de natalidade e a família.



"A queda da taxa de natalidade é de longe o maior perigo que a civilização enfrenta", escreveu. E também: "Desejo que tenham grandes famílias e parabéns a quem já as tem".



O dono da Tesla e da SpaceX, que muitas vezes compartilha sua visão de uma espécie multiplanetária, também apontou que ainda não há pessoas em Marte. Em tom de brincadeira, também falou sobre a possibilidade da Tesla construir um micro-ônibus autônomo.



De acordo com o portal especializado Business Insider, Elon Musk e Shivon Zilis fizeram um pedido a um tribunal no Texas para dar aos bebês o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe como nome do meio. Seu pedido foi deferido por um juiz, conforme documentos consultados pelo portal.



Shivon Zilis, canadense de 36 anos, é diretora de operações e projetos especiais da Neuralink, empresa bilionária especializada em implantes neurais.



O homem mais rico do mundo teve seis filhos com Justine Musk (Wilson pelo nome de solteira) nos anos 2000. Um morreu semanas após o nascimento.



Recentemente, ele postou uma foto de quatro deles durante uma visita ao papa Francisco em Roma. Uma quinta, uma garota transgênero, recentemente apresentou um pedido oficial para mudar seu sobrenome e gênero para romper quaisquer vínculos com o pai.



Ele também tem dois filhos com a artista Grimes, um menino nascido em 2020 e uma menina em dezembro de 2021, poucas semanas após o nascimento dos gêmeos com Zilis.



TESLA MOTORS



Twitter