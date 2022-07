Cargueiro com grãos retorna à Rússia após ser bloqueado na Turquia

O navio cargueiro russo "Zhibek Zholy", que segundo Kiev transportava trigo ucraniano roubado, entrou em águas territoriais russas após zarpar da costa turca, onde estava bloqueado há quase uma semana, afirmou nesta quinta-feira (7) uma autoridade da Turquia à AFP.



Segundo o portal Marine Traffic, que permite acompanhar o tráfego marítimo em tempo real, o "Zhibek Zholy", ancorado no porto de Karasu no Mar Negro, emitiu seu último sinal cerca de 20 quilômetros da costa turca.



Sob anonimato, uma autoridade turca afirmou que o navio "entrou em águas territoriais russas, mas sem aproximar-se de um porto" até o momento.



A agência de notícias DHA, da Turquia, confirmou que o cargueiro cortou o transponder, dispositivo capaz de rastrear os navios no mar.



As autoridades ucranianas lamentaram a fuga do barco e pediram explicações para Ancara.



"Lamentamos que o navio russo 'Zhibek Zholy', carregado com grãos ucranianos roubados, tenha sido autorizado a deixar o porto de Karasu apesar das provas (...) apresentadas para as autoridades turcas", comunicou o porta-voz da diplomacia ucraniana Oleg Nikolenko, através do Twitter.



"O embaixador da Turquia em Kiev será convidado (ao Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia) para explicar essa situação inaceitável", acrescentou.



De acordo com uma fonte diplomática turca à AFP, o embaixador da Turquia em Kiev foi "convocado".



A Rússia admitiu na quarta-feira (6) que as autoridades turcas realizavam inspeções no cargueiro.



Um membro da tripulação, também sob condição de anonimato, informou a transferência da carga para outro navio, permitindo então a partida de "Zhibek Zholy", citou a agência russa TASS.



Acusando Moscou de roubar suas colheitas de trigo, a Ucrânia afirma que o navio partiu na quinta-feira (30) do porto ucraniano de Berdyansk, sob controle russo, e transportava sete mil toneladas de grãos obtidos ilegalmente.



A embaixada da Ucrânia em Ancara pediu no dia seguinte para Turquia impedir a partida do navio russo.