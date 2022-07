Chanceleres de Rússia e China se reúnem em Bali antes do G20

O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, encontrou-se com seu colega russo, Serguei Lavrov em Bali, nesta quinta-feira (7), às vésperas de uma reunião ministerial do G20 especialmente dedicada à guerra na Ucrânia.



Os dois ministros se reuniram e apertaram-se as mãos, conforme imagens divulgadas direto desta ilha indonésia que acolhe, amanhã, sexta-feira (8), representantes das 20 maiores economias mundiais.



Ambos destacaram a importância do G20 e abordaram o que Moscou apresenta como a "operação militar especial" na Ucrânia, informou o Ministério russo das Relações Exteriores, em um comunicado.



"As duas partes destacaram o caráter inaceitável das sanções unilaterais adotadas, burlando a ONU", completou o ministério russo.



Pequim mantém boas relações com Moscou desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro deste ano, apesar dos esforços dos países ocidentais para isolar o governo de Vladimir Putin, política e economicamente.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve participar da reunião do G20 na sexta-feira e se reunirá com Wang Yi no sábado (9). Pretende ignorará seu homólogo russo, apesar de ambos estarem presentes no mesmo evento, pela primeira vez desde o início da guerra.



Blinken viu Lavrov pela última vez em janeiro em Genebra. Havia outra reunião marcada para fevereiro, mas foi cancelada devido ao início do conflito na Ucrânia.



Na reunião ministerial do G20, prelúdio da cúpula dos chefes de Estado do G20 em novembro, Washington defenderá o máximo de isolamento da Rússia na cena internacional.