Finlândia modifica lei para reforçar a fronteira coma Rússia

O Parlamento da Finlândia modificou nesta quinta-feira as leis para fortalecer a proteção na fronteira entre o país e a Rússia, no momento em que o país nórdico inicia o processo de adesão à Otan.



Após o início, em fevereiro, da invasão russa da Ucrânia, a Finlândia encerrou décadas de não alinhamento militar ao solicitar em maio sua adesão à Aliança Atlântica, um processo que começou oficialmente na segunda-feira.



Diante do temor de que Moscou utilize migrantes para pressionar a Finlândia, as novas emendas à lei finlandesa sobre a guarda de fronteira facilitará a construção de barreiras mais sólidas ao longo da fronteira de 1.300 quilômetros compartilhada com a Rússia



O objetivo da lei é "melhorar a capacidade operacional da guarda de fronteira para responder às ameaças híbridas", declarou Anne Ihanus, conselheira do ministério do Interior.



"A guerra na Ucrânia provocou a urgência do tema", explicou.



Atualmente, as fronteiras da Finlândia têm cercas de madeira leve, principalmente instaladas para impedir que o gado avance para o lado incorreto da fronteira.