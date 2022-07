OMS esboça primeiro perfil de afetados por varíola do macaco

Um primeiro perfil das pessoas afetadas pelo surto de casos de varíola dos macacos está começando a ser traçado - conforme estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS).



O mais comum é o de um homem com menos de 40 anos, residente na Europa, que tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e apresenta erupções cutâneas pelo corpo, além de febre.



Este é um perfil das características mais gerais, representativo da maioria dos pacientes.



Com 81,6% dos 6.027 casos registrados no mundo, a Europa é, de longe, a região mais atingida pela onda de casos de varíola, detectada em maio fora dos países da África Central e Ocidental, onde o vírus é endêmico.



Alemanha, Reino Unido e Espanha são os países mais afetados no mundo, com mais de 1.000 casos cada.



Segundo a OMS, 99,5% dos pacientes são homens, com idade média de 37 anos.



Cerca de 60% dos pacientes que revelaram sua orientação sexual - um terço dos afetados - se identificam como gays, bissexuais, ou fizeram sexo com outros homens, de acordo com o relatório.



Na quarta-feira, o secretário-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistiu em sua preocupação com o aumento dos casos de varíola e anunciou que convocará o comitê de emergência para estudar a magnitude da crise.



Em 25 de junho, ele havia considerado que o aumento de casos não justificava a ativação do nível mais alto de alerta da organização.