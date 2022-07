Bombardeio sobre cidade ucraniana de Kramatorsk deixa um morto

Pelo menos um civil morreu, e vários ficaram feridos nesta quinta-feira (7), em um bombardeio em Kramatorsk, centro administrativo da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e principal alvo da ofensiva russa - confirmaram jornalistas da AFP.



A explosão causou uma grande cratera em um pátio localizado entre um hotel e edifícios residenciais. Os jornalistas viram o corpo de uma pessoa e vários feridos, além de dois carros em chamas.



"Bombardeio contra a parte central de Kramatorsk. Há vítimas", anunciou no Facebook o prefeito desta cidade, Oleksandr Goncharenko, pedindo à população que permaneça nos abrigos.



"O perigo ainda não acabou", frisou.



Horas antes, o governador da região de Donetsk relatou que pelo menos sete civis foram mortos no dia anterior nesse território, depois que várias cidades foram atingidas por disparos de artilharia e de vários lança-mísseis.



As forças russas agora querem tomar Donetsk, ocupando, assim, toda bacia mineira do Donbass, já parcialmente nas mãos de separatistas pró-russos desde 2014.



Na região de Donetsk, a cidade de Sloviansk é considerada o próximo alvo das tropas russas em seu plano de conquistar Donbass, após quatro meses e meio de conflito.