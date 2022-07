Autor japonês famoso pelo mangá 'Yu-Gi-Oh!' faleceu

O autor de mangá japonês Kazuki Takahashi, criador da famosa série "Yu-Gi-Oh!", morreu aos 60 anos como resultado de um possível acidente de mergulho, informou nesta quinta-feira (7) a Guarda Costeira japonesa.



O corpo de Takahashi foi encontrado na quarta-feira (6) na costa do departamento de Okinawa (sul do Japão) depois que a Guarda Costeira recebeu uma chamada de emergência, anunciou à AFP um membro dessa força na cidade de Nago.



"Vestia uma camiseta, óculos (de mergulho), snorkel e barbatanas", segundo esta fonte, acrescentando que uma investigação está sendo conduzida. As hipóteses estudadas são a de morte acidental ou criminosa.



O mangá "Yu-Gi-Oh!", publicado inicialmente na revista japonesa Weekly Shonen Jump entre 1996 e 2004, conta a história de Yugi, um adolescente que recebe de presente um quebra-cabeça que contém o espírito de um faraó egípcio que se apodera do corpo do jovem.



Mais tarde, foi publicado na forma de uma série de 38 volumes pela editora japonesa Shueisha, depois adaptado em séries de animação e dois filmes, e a partir daí criou-se um jogo de cartas que se tornou sucesso mundial.