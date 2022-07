Mais de 160 migrantes são resgatados no Canal da Mancha rumo ao Reino Unido

As autoridades marítimas francesas anunciaram, nesta quinta-feira (7), que socorreram entre terça e quarta uma série de embarcações que tentavam atravessar clandestinamente o Canal da Mancha, rumo ao Reino Unido, resgatando 166 migrantes no total.



Na noite de terça, 144 migrantes foram resgatados no Estreito de Calais por quatro navios franceses. O grupo foi transferido na manhã de ontem para o porto de Boulogne-sur-Mer (norte), informou a prefeitura marítima do Canal, em um comunicado.



Ontem à tarde, uma nova embarcação com 22 pessoas a bordo foi socorrida por uma patrulha da alfândega francesa. Um dos migrantes foi retirado de helicóptero.



Esta série de resgates coincide com o anúncio da Europol do desmantelamento de uma importante rede de traficantes de pessoas implantada em vários países europeus.



A operação permitiu prender 39 pessoas na Europa e desarticular um dispositivo liderado por curdos iraquianos.



Segundo os investigadores, eles são suspeitos de terem orquestrado a travessia do Canal da Mancha de até 10.000 migrantes no último ano e meio.



Em 2021, o uso de pequenas embarcações se tornou o principal meio de transporte das redes de tráfico de migrantes da União Europeia para o Reino Unido, ultrapassando os caminhões, informou a Eurojust na quarta-feira.