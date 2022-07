Rússia planeja explorar divisão de opiniões europeias sobre a Ucrânia, afirma relatório

O aparato de propaganda da Rússia está se preparando para explorar futuras divisões na opinião pública europeia sobre o apoio à Ucrânia, de acordo com um relatório de uma consultoria americana de serviços de inteligência publicado na quinta-feira.



Quanto mais a guerra durar, "mais provável será que leve, de forma natural, a uma erosão do apoio na coalizão ocidental, provocada pelo cansaço da guerra e a falta de entusiasmo por enfrentar os efeitos econômicos a longo prazo", afirmou a empresa Recorded Future, especializada em avaliação de ameaças.



"É quase certo que as operações de informação russas tentarão explorar ainda mais a oportunidade de influenciar a opinião internacional a seu favor", afirma o relatório.



Muitos analistas consideram que o tempo joga a favor de Moscou, em particular porque desgastará o apoio ocidental à Ucrânia contra a invasão russa iniciada em 24 de fevereiro.



Neste sentido, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste na urgência de acabar com o conflito antes do inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).



A Recorded Future afirma que a Rússia já está realizando operações para influenciar a opinião pública internacional a partir de vários ângulos, concentrada em um pequeno número de países-chave, como França, Alemanha, Polônia e Turquia.



As operações acontecem por meio de vários vetores: meios de comunicação russos como o canal RT e sites supostamente controlados por serviços estatais como Southfron, além de ferramentas de propaganda bem conhecidas, incluindo a fazenda de trolls do Telegram Cyber Front Z.