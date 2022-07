Chefes da inteligência americana e britânica alertam para espionagem da China

Os chefes do MI5, britânico, e do FBI, americano, alertaram nesta quarta-feira para a espionagem chinesa no Ocidente, em uma rara mensagem conjunta na sede do serviço de inteligência britânico, em Londres.



Dirigindo-se a funcionários e executivos de empresas, o diretor geral do MI5, Ken McCallum, e o diretor do FBI, Chris Wray, afirmaram que a ameaça de espiões chineses é muito grande em ambos os países e segue crescendo.



McCallum indicou que o MI5, serviço interno de inteligência, expandiu fortemente suas operações concentradas na China. "Fazemos atualmente sete vezes mais investigações do que em 2018", destacou o diretor do MI5. "Planejamos crescer muito novamente, enquanto mantemos esforços significativos contra ameaças encobertas da Rússia e do Irã", acrescentou.



McCallum observou que a inteligência chinesa adota um enfoque lento e paciente para obter fontes e acesso à informação. "Por volume, a maior parte do que está em risco pela agressão do Partido Comunista Chinês não é, por assim dizer, assunto meu. É de vocês, a experiência de classe mundial, a tecnologia, a pesquisa e vantagens comerciais desenvolvidas e que estão nas mãos das pessoas nesta sala."



Wray, do FBI, afirmou que a ameaça chinesa representa "um perigo complexo, duradouro e generalizado" para os Estados Unidos e o Reino Unido, bem como para outros aliados. A China "busca roubar a sua tecnologia, seja o que for que impulsione a sua indústria, e usá-la para minar o seu negócio e dominar o seu mercado", apontou.



Os dois funcionários também alertaram que uma invasão chinesa a Taiwan, que Pequim considera uma província separatista, implicaria uma perturbação em massa do comércio e da indústria mundiais. Eles pediram às empresas que permaneçam vigilantes e reportem possíveis ameaças.



"O Partido Comunista Chinês está interessado em nossos sistemas democrático, midiático e legal. Não em copiá-los, infelizmente, e sim para usá-los em benefício próprio", disse McCallum.



Pequim chamou as acusações de "completamente infundadas". "Os supostos casos enumerados são pura perseguição de falsidades", afirmou o porta-voz da embaixada chinesa no Reino Unido em comunicado publicado no site da missão.



"Eles espalham todo tipo de mentira sobre a China para desprestigiar o sistema político chinês, atiçar o sentimento contra o país e desviar a atenção pública, a fim de encobrir seus próprios atos infames", acrescentou o porta-voz.