Wall Street fecha em alta incentivada por determinação do Fed contra a inflação

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (6), impulsionada pelas atas da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano), determinado a combater a inflação.



O Dow Jones registrou alta de 0,23% a 31.037,68 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,35% a 11.361,85 unidades, e o índice ampliado S&P; 500, 0,36% a 3.845,08 pontos.



O mercado, que oscilou pouco durante o dia, "passou de negativo a positivo quando foram publicadas as minutas (do Fed) esta tarde", observou Jack Ablin, da Cresset Capital.



"O Fed aproveitou a reunião de junho para dissipar todas as dúvidas sobre sua vontade de fazer o necessário para estabilizar os preços", comentou por sua vez Jamie Cox, do Harris Financiel Group.



Os dirigentes do Fed manifestaram sua preocupação de que a inflação se afiance no país e reiteraram a vontade de continuar elevando as taxas de juros para combatê-la, segundo trechos das atas de seu último encontro.



Em sua reunião dos dias 14 e 15 de junho, os dirigentes do Fed se mostraram preocupados de que as pressões inflacionárias "não deem sinais de ceder", o que suporia que "a inflação seria mais persistente do que o antecipado".



Alguns membros do Fed avaliam que há um "risco significativo" de que a inflação se "consolide" se o público "começar a duvidar da determinação do Comitê" de Política Monetária (FOMC) de combatê-la.



Durante sua última reunião, o Fed elevou em 0,75 ponto percentual sua taxa básica de juros, a maior alta em quase 30 anos. Quando as taxas aumentam, o crédito fica mais caro e, portanto, o consumo e o investimento tenderiam a se conter, suavizando a pressão sobre os preços.



Os membros do FOMC estimaram que outro aumento de mesmo montante pode ser decidido em julho.



A inflação em 12 meses situou-se em 8,6% em maio nos Estados Unidos, o nível mais elevado em quatro décadas.



Entre os valores do dia, os fabricantes de semicondutores como Intel (+0,82%), Texas Instruments (+1,15%) e Qualcomm (+0,98%) ganharam terreno.



Grandes empresas tecnológicas como Apple (+0,96%), Alphabet (Google, +1,16%) e o também fabricante de microchips Nvidia (+1,11%) impulsionaram o Nasdaq.