Petróleo volta a registrar queda

O preço do barril de petróleo Brent caiu nesta quarta-feira (6) momentaneamente abaixo dos 100 dólares pela primeira vez desde abril, enquanto o WTI se manteve abaixo desta marca, afetados pelo temor de uma possível recessão econômica mundial.



O Brent para entrega em setembro registrou queda de 2,02% em Londres, fechando em 100,69 dólares depois de chegar a ser cotado abaixo dos 100 dólares pela primeira vez desde abril.



Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto recuou 0,97%, tendo sido negociado desde a terça-feira abaixo dos 100 dólares, fechando em US$ 98,53 nesta quarta.



Na terça, os dois barris despencaram.



Foi para o Brent "a terceira maior queda em números absolutos desde que o contrato a termo começou a ser negociado em 1988", informaram os analistas da UBS. O Brent registrou queda de 9,45% no fechamento, mas chegou a perder quase 11%.



"Estas quedas se devem a temores de que uma recessão destrua a demanda, que começa a cair devido aos preços altos" do petróleo, resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



Analistas do Citi preveem que o preço do barril de Brente poderia encostar nos 65 dólares este ano, se ocorrer um cenário de recessão prolongada.



Eles destacam, no entanto, que nenhuma mudança fundamental foi observada no mercado desde a terça-feira. O abastecimento do ouro negro continua muito vigiado, com interrupções na produção em alguns países.



"Por um lado, uma recessão poderia facilmente reduzir a demanda de petróleo. Por outro, a oferta continua sendo limitada", relativizou Russ Mould, analista da AJ Bell.



"Além do pessimismo crescente sobre o futuro da economia, os preços do petróleo foram afetados pela alta do dólar", afirmou Stephen Brennock, da PVM Energy.



Uma moeda americana mais forte encarece o barril de petróleo bruto, cotado em dólares, para os investidores em outras moedas.