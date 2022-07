Mais de US$ 2,5 milhões são arrecadados para menino órfão após massacre em Chicago

Uma arrecadação de fundos lançada na internet para ajudar um menino de dois anos que perdeu os pais na segunda-feira no ataque a tiros perto de Chicago superou os 2,5 milhões de dólares nesta quarta-feira (6), segundo o site da campanha.



Irina e Kevin McCarthy, de 35 e 37 anos, assistiam ao desfile de 4 de julho em Highland Park quando um homem abriu fogo contra o público do telhado de um estabelecimento comercial.



Em meio ao pânico, os moradores pegaram Aiden e o levaram para um local seguro.



Mais tarde, foi pego pelos avós, segundo as autoridades, que confirmaram na terça que os pais do menino estavam entre os sete mortos no ataque.



Robert Crimo, de 21 anos, abriu fogo indiscriminadamente contra a multidão com um fuzil semiautomático. Ele também feriu mais de 30 pessoas.



Foi detido na segunda-feira, após algumas horas. Acusado de homicídio, pode pegar a prisão perpétua.



O montante da arrecadação de fundos iniciada na terça-feira no site participativo GoFundMe estava fixado em 500.000 dólares. Na tarde desta quarta-feira, passava de 2,5 milhões de dólares, aportados por 46.000 doadores.



Um deles foi o milionário William Ackman, que doou 18.000 dólares, segundo o site.



No dia da tragédia, Ackman criticou as autoridades em sua conta no Twitter, acusando-as de não agir frente aos ataques com armas de fogo. Na terça, ele retuitou uma foto do menino.