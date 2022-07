EUA: pais do menino de 2 anos encontrado sozinho foram mortos em atentado

Imagens viralizaram nas redes, com grupos pedindo ajuda para identificar a família do garoto (foto: Reprodução) Uma criança de dois anos foi encontrada sozinha e ensanguentada, após o tiroteio no desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos, na segunda-feira (4/7), em Highland Park, no estado de Illinois. Os moradores da região fizeram buscas pelos responsáveis pelo menino, mas, ontem, autoridades confirmaram que os pais estavam entre as sete vítimas identificadas do atentado.









A vizinhança compartilhou a foto do pequeno Aiden McCarthy nas redes sociais. As imagens viralizaram nas redes, com grupos pedindo ajuda para identificar a família do garoto. No entanto, as autoridades e amigos se pronunciaram confirmando que os pais Kevin McCarthy, de 37 anos, e Irina McCarthy, de 35, estão entre as sete pessoas mortas na tragédia. O bebê foi entregue aos avós maternos.





Marisa Parra, repórter do CBS em Chicago, anunciou em suas redes a fatalidade e aproveitou para pedir que outros usuários ajudassem a família do garoto em uma vaquinha virtual. “Lembra desse garotinho encontrado vagando sozinho após o desfile do Highland Park? Acabamos de descobrir o motivo... ambos os pais dele foram mortos”, tuitou a jornalista.

O atentado

Na segunda-feira, 4 de julho, em que é celebrado o Dia da Independência para os americanos, um homem efetuou diversos disparos do alto de um telhado que dava visibilidade para um dos pontos onde moradores se reuniram para assistir ao desfile na cidade Highland Park, próximo a Chicago.





Por volta das 8h15, horário de Brasília, o atirador Robert E. Crimo III, de 22 anos, abriu fogo contra as pessoas presentes. Segundo a polícia local, os disparos foram efetuados de forma aleatória e intencional. O suspeito foi capturado pelas autoridades e um fuzil também foi apreendido.





O atentado matou sete pessoas, e deixou feridas pelo menos 30. Nicolas Toledo-Zaragoza, de 78 anos, um dos mortos, morava no México e estava visitando a família.









Vítimas identificadas: