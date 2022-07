Caem nos EUA oferta de emprego e pedidos de demissão em maio

As ofertas de emprego e as demissões voltaram a cair em maio nos Estados Unidos, mas os dois parâmetros permaneceram em níveis historicamente altos, segundo dados do escritório nacional de estatísticas (BLS), publicados nesta quarta-feira (6).



No total, foram registradas 11,3 milhões de ofertas de emprego em maio, 427.000 a menos do que em abril.



Já o número de trabalhadores que deixaram seus empregos caiu levemente para 4,3 milhões frente aos 4,4 milhões do mês anterior.



O mercado de trabalho vive um momento de tensão nos Estados Unidos, lembrou Lydia Boussour, especialista da Oxford Economics, ao destacar que as ofertas de emprego se mantêm acima de 11 milhões há seis meses, enquanto os pedidos de demissão continuam sendo maciços e as demissões, "extremamente baixas" (1,4 milhão).



Desde o fim do ano passado, os trabalhadores aproveitam as oportunidades de emprego para melhorar suas condições trabalhistas, em um momento em que as ofertas de emprego são muito mais numerosas do que os trabalhadores disponíveis.



O Departamento de Trabalho vai publicar na sexta-feira seu relatório sobre o emprego de junho, que deveria mostrar um mercado de trabalho sólido, embora com alguns sinais de fragilidade.



Os analistas esperam que tenham sido gerados 250.000 postos de trabalho em junho contra 390.000 em maio e uma taxa de desemprego estável, situada em 3,6%.